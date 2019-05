Aya Nakamura : Jeune maman, elle se confie sur sa fille Aïcha

Interprète de nombreux hits à succès comme Djadja, Sucette ou encore plus récemment, Pookie, Aya Nakamura est devenue une icône dans le monde de la musique. Après avoir été nommée pour de nombreuses récompenses comme le BET Award du Meilleur Artiste International en 2019 et plusieurs NRJ Music Awards, la chanteuse enchaîne les shows et les représentations. Mais Aya n'en oublie pas pour autant sa fille Aïcha, présente dans beaucoup de ses vidéos sur Snapchat. Coiffures, chants en duo ou spectacles improvisés, mère et fille sont plus proches que jamais. Pour autant, le visage de sa petite fille reste toujours soigneusement dissimulé.

En effet, la star de 24 ans tient à préserver la petite du système médiatique. Invitée sur le plateau de C à vous le 23 mai 2019, elle raconte : "Je ne lui dis rien du tout. J'essaie de la préserver parce que c'est une petite fille comme toutes les petites filles. Je pense que c'est important pour elle d'être une petite fille et pas la fille d'Aya Nakamura. (...) Elle doit me regarder, là tout de suite, mais elle se demande ce que je fais à la télé."

Le mois dernier, la jeune femme avait pourtant publié pour la première fois une photo d'elle et sa fille sur son compte Instagram. Mais très rapidement, Aya avait toutefois décidé de supprimer le cliché... même si plusieurs internautes ont eu le temps de capturer la précieuse photo. Aya Nakamura, qu'on considère déjà comme la nouvelle reine du RnB, ne semble décidément pas prête à nous présenter sa petite princesse pour le moment...