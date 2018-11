Aya Nakamura : Ses excentriques folies capillaires en photos !

Ce samedi 10 novembre 2018 aura lieu la 20e édition des NRJ Music Awards. Une soirée présentée en direct du Palais des festivals de Cannes par Nikos Aliagas. Et cette année, la chanteuse Aya Nakamura fait partie des nommés, dans la catégorie Révélation francophone de l'année, et sera donc présente dans le cas où elle recevrait un prix. La question est : quel sera son look capillaire ?

La chanteuse de 23 ans, qui a sorti son deuxième album Nakamura le 2 novembre dernier, adore en effet changer de style, en témoignent certaines photos publiées sur son compte Instagram. Fin octobre, c'est en blonde que l'interprète de Djadja posait sur le réseau social. Quelques jours auparavant, Aya Nakamura était brune, alors que le 12 octobre et le 6 octobre, elle affichait des cheveux bleus, puis arc-en-ciel. Le 25 septembre, c'est pour une couleur rose qu'elle avait craqué.

Bref, vous l'aurez compris, Aya Nakamura est la reine des changements capillaires exentriques. La preuve en images ci-dessous et dans notre diaporama.