Aya Nakamura : Sublime en bikini, elle affiche ses jolies formes à la plage

En vacances au soleil,Aya Nakamura a décidé de partager un petit moment de sa séance de bronzage avec ses fans. Il faut dire qu'avec un peu plus d'un million d'abonnés, Aya Nakamura a acquis une très grande communauté de followers.

Le 16 juin 2019, la chanteuse a posté une photo et plusieurs vidéos dans sa story Instagram, dans lesquelles elle apparaît avec un bikini jaune très échancré. Pulpeuse et sexy, Aya Nakamura assume ses formes et danse en chantant à tue-tête. Très vite, ses fans réagissent et se réjouissent qu'une célébrité transmette une nouvelle image de la féminité, enfin décomplexée.

En bikini baby, tu dead ça

Rien à dire, les clichés font l'unanimité au sein de la communauté d'Aya Nakamura : "Magnifique", "Tu es une bombe meuf j'adore une vrai femme avec tout ce qu'il faut là où il faut rien à voir avec les clichés de la mode trop canon."



Née au Mali en 1995, Aya Danioko a grandi à Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Nouvelle reine du R&B, Aya Nakamura connaît un succès fulgurant depuis le printemps 2018 et la diffusion de son titre déjà mythique Djadja. Jeune maman d'une petite fille Aïcha âgée de 3 ans, la chanteuse de 24 ans était en compétition pour La chanson de l'année diffusée le 15 juin 2019 sur TF1. Malheureusement, c'est finalementAmir qui s'est imposé avec son titre Longtemps. Un très joli cadeau pour sa première Fête des pères.