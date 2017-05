Ayem émue aux larmes : Sa touchante déclaration à Emilie Picch !

Quelques mois après avoir donné naissance à son fils, le petit Ayvin, Ayem Nour a fait son grand retour aux commandes du Mad Mag de NRJ 12. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a rapidement repris sa place. En effet, la jeune maman semble très complice avec ses chroniqueurs.

Hier, mardi 2 mai, sur le plateau de l'émission, l'équipe fêtait l'anniversaire d'Emilie Picch. Tout le long du programme, Ayem, Benoît Dubois, Aymeric Bonnery et la nouvelle recrue Julien Castaldi ont réservé des cadeaux à la reine du jour. Ainsi, ils ont chacun adressé quelques mots tendres à leur camarade. "Toi et moi au départ on a eu un petit peu de mal parce que deux coqs dans une basse-cour c'est jamais très bon. Au final, on a réussi toutes les deux à s'apprivoiser", a lancé Ayem avant de poursuivre : "Aujourd'hui, je ne conçois pas le Mad Mag sans toi. Je pense que tu es ma meilleure chroniqueuse". Une déclaration d'amour qui n'a pas manqué d'émouvoir Emilie Picch...ainsi qu'Ayem elle-même.

"Bon anniversaire Emilie on t'aime. On est très heureux que tu fasses partie de l'équipe. Sans toi cette émission n'aurait pas de sens, vraiment", a par la suite confié l'animatrice du Mad Mag. Visiblement touchée, la chroniqueuse a répliqué : "J'avais promis que je ne chialerai pas, c'est chiant". "Mais moi ce qui me fait ch*** c'est que je pleure même quand ce n'est pas mon anniversaire", a conclu Ayem, au bord des larmes. Une séquence émotion qui a bouleversé l'équipe du Mad Mag.