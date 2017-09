Ayem Nour a-t-elle "abusé" ? Un nouveau look très inattendu dévoilé !

Décidément, l'heure est au changement pour Ayem Nour. Après avoir affiché une silhouette incroyablement amincie sur le plateau du Mad Mag (NRJ12), l'animatrice de 28 ans a décidé de changer radicalement de coiffure. Elle a même précisé sur les réseaux sociaux être peut-être allée trop loin. "Bon ben je crois que j'ai abusé...", lâchait-elle sur Twitter.

Et si la maman du petit Ayvin ne souhaitait dévoiler son nouveau look qu'à partir de 17h20 dans le Mad Mag, une première photo a fuité sur les réseaux sociaux. Ayem Nour prend la pose devant son miroir, exit sa longue chevelure noire, la jeune femme a opté pour une coupe courte, wavy et blonde !