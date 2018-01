Ayem Nour absente du Mad Mag : Elle s'éclate avec un ancien de Secret Story

Ayem Nour ne sera une fois de plus pas aux commandes du Mad Mag de NRJ12, ce lundi 15 janvier 2018. L'animatrice de 29 ans est actuellement à Los Angeles comme elle l'avait confié dans l'émission du 8 janvier : "Bonjour à tous et bonne année. Comme vous le voyez, je ne suis pas à Paris avec la Mad Team, je suis à Los Angeles. Alors non, je n'ai pas intégré le casting des Anges 10 [qui se tourne à Los Angeles, NDLR] mais restez fidèles au Mad Mag car je vous réserve plein plein plein de surprises, ça va être complètement fou."

Si elle n'a pas intégré le casting, la maman d'Ayvin (2 ans) y fait clairement une apparition puisque le parrain des Anges Fabrice Sopoglian a dévoilé une photo sur laquelle il pose à ses côtés. Mais ce n'est pas tout !

On peut également y admirer Romain Chavent, candidat de Secret Story 3. L'ancien petit ami d'Angie réside à L.A et on imagine que Fabrice a fait appel à lui pour venir en aide à l'un des participants.

Après avoir fait un passage dans la luxueuse villa des participants, Fabrice Sopoglian, Romain et Ayem Nour ont partagé un bon moment au restaurant. Espérons que la production de la télé-réalité en dira bientôt un peu plus sur leur rôle dans le programme.

Mais l'ancienne compagne de Vincent Miclet n'est pas seulement à L.A. pour Les Anges 10. Elle suit également un programme de remise en forme comme nous vous l'avons dévoilé en exclusivité. Fitness, détoxification... Ayem se donne corps et âme pour atteindre son objectif. Attendez-vous donc à la voir métamorphosée lors de sa prochaine apparition.