Ayem Nour adolescente : elle partage une photo dossier

Le 7 juin 2016, Ayem Nour a donné naissance à son fils Ayvin, dont le papa est l'homme d'affaires Vincent Miclet. Il y a trois jours, l'ancienne animatrice de NRJ12 âgée de 30 ans a donc fêté les trois ans de son petit garçon avec ses proches, sur le thème de Mickey. Ceux qui n'ont pu être présents n'ont pas manqué de lui envoyer un petit message pour souhaiter un bon anniversaire à sa merveille.

L'une de ses amies d'enfance prénommée Amandine l'a fait. Et elle a offert une belle surprise à Ayem par la suite : une photo datant de 1996 et sur laquelle on peut observer la belle brune en train de prendre la pose. Elle était vêtue d'un pull noir, d'un pantalon beige et portait aussi une ceinture. "Franchement, elle sert à quoi la ceinture ? Le pire, c'est que j'étais persuadée que j'avais du style et que j'étais sublime", a-t-elle commenté cette photo en la partageant avec ses abonnés, dimanche 9 juin 2019.