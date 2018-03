Ayem Nour amincie et décolletée : La brunette s'assume en lingerie légère

Depuis qu'elle a retrouvé sa ligne d'antan après sa remise en forme aux États-Unis, Ayem Nour (29 ans) n'hésite pas à multiplier les publications sensuelles sur son compte Instagram pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

Mardi 6 mars 2018, Ayem a marqué les esprits en se dévoilant très sexy et décolletée en lingerie noire. La maman du petit Ayvin (1 an et demi) – fruit de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet dont elle est aujourd'hui séparée – a simplement commenté en légende du cliché : "La beauté est avant tout un état d'esprit ! #SoisBelle #NeTeTaisPas #Ayem #AyemWhatAyem"

En commentaires, les internautes ont été nombreux à féliciter Ayem pour sa plastique de rêve. "Quelle bombe", "Elle est tellement belle cette femme", "Félicitations pour ta perte de poids. J'adore ta joie de vivre", "Quand la beauté croise le charme, ça donne Ayem ! Cette photo va faire des ravages", "T'es parfaite ma belle Ayem. Aveugle est celui ou celle qui ne le voit pas. Tu me régales avec tes photos canons", pouvait-on lire dès les premières réactions.

La veille, l'ex-animatrice du Mad Mag (NRJ12) faisait déjà plaisir à ses fans en se dévoilant sexy dans une de ses stories Instagram. Dans celle-ci, Ayem associait avec succès son joli décolleté à des ravissants escarpins...