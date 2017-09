Ayem Nour, amincie et ultradécolletée face à Malika Ménard et Camille Cerf

Jeudi 21 septembre 2017, le Quai Branly accueillait tout le gratin de NRJ pour la conférence de presse de rentrée du groupe. Une chose est sûre, l'équipe du Mad Mag (NRJ12) emmenée par la délicieuse Ayem Nour a fait sensation sur le tapis rouge de l'événement !

En effet, magnifique dans son ensemble noir doté d'un décolleté allant tout de même jusqu'au nombril, la star de 28 ans n'a pas mis bien longtemps à attirer l'attention des photographes. Tout sourire et radieuse après s'être délestée de nombreux kilos durant l'été, la jeune maman du petit Ayvin (1 an et 3 mois) avait de quoi rendre fiers ses camarades et amis Benoît Dubois, Aymeric Bonnery, Emilie Picch, Julien Castaldi, Tatiana Laurence Delarue, Andreas Katsrinos, Maeva, Fiona Deshayes, Davia Martelli et Marine Paquet.

Plus sages mais tout aussi belles, les ex-Miss France Malika Ménard (30 ans) et Camille Cerf (22 ans) ont elles aussi brillé sur le red carpet éphémère du Quai Branly. L'animatrice de Dans les secrets de..., très classe en combi-pantalon blanc, et sa consoeur du Super bêtisier, magnifique dans son tailleur pantalon bleu clair, ne se sont pas fait prier bien longtemps avant d'accepter de prendre la pose ensemble.

Étaient également présents ce jeudi autour de Stéphane Joffre-Roméas (directeur général des programmes et des antennes du pôle TV de NRJ), Évelyne Thomas (C'est mon choix), Christine Bravo (Sous les jupons de l'Histoire), le sportif Sylvain Potard, Stéphanie Loire, Jean-Philippe Doux, Véronique Mounier (Sans tabou), Jean-Marc Nichanian, Sarah Kaddour, les ex-Anges Ellen Batelaan (Tellement vrai) et son compagnon Rawdolff, Philippe Llado, Léa Camilleri et Vincent Scalera de la série En fait, la team radio de Manu Levy, Valentin Chevalier, Laure Cohen, Pauline Goireau, Niko Papon mais aussi celle de Guillaume Pley, Julien Seeberger, Jordan Cucino, Farès Boudjema et Aude Fraineau.