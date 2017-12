Ayem Nour amincie : Retour sur son avant/après totalement bluffant

En 2017, elle a créé l'événement avec son nouveau corps ! Ayem Nour a bluffé ses fans et les téléspectateurs d'NRJ12 en août dernier en se dévoilant plus amincie que jamais.

La jolie brune de 29 ans qui s'est fait connaître grâce à Secret Story 5 et sa plastique de rêve, est tombée amoureuse de Vincent Miclet. De leur histoire d'amour est née un petit Ayvin, 1 an et demi. Une naissance qui a lui fait prendre quelques kilos de grossesse et a valu à la présentatrice quelques moqueries.

Ayem Nour a souhaité faire taire ses détracteurs et elle l'a fait avec talent. Comment ? En surprenant tout le monde le 28 août, date de sa rentrée télé ! Pantalon noir moulant, chemisier kaki porté également très près du corps, la star d'NRJ12 a prouvé en images qu'elle avait perdu de nombreux kilos lors de sa première dans le Mad Mag. Une transformation rendue possible grâce à un régime précis.

"Se faire violence, une bonne alimentation, beaucoup de sport. J'ai arrêté le sucre, les féculents et surtout, beaucoup d'amour", avait-elle expliqué à l'antenne. D'après le magazine Public, Ayem Nour avait aussi entamé une cure en thalassothérapie où elle a fait appel à un diététicien qui l'a aidée à élaborer des menus très équilibrés.

Bref, même si les rondeurs d'Ayem Nour lui allaient à merveille, la mère de famille a ressenti le besoin de perdre du poids et a su, comme personne, mettre en scène sa transformation.