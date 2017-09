Ayem Nour blonde : A-t-elle osé la perruque ? Son surprenant look divise !

Faut-il s'attendre à un changement de look tous les lundis ? Le 28 août, Ayem Nour a dévoilé son nouveau corps, plus mince que jamais, lors de la grande première de la saison du Mad Mag. Une apparition qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et ce 4 septembre, rebelote ! Elle fait de nouveau parler d'elle avec cette fois sa nouvelle coiffure... qui ne fait pas vraiment l'unanimité.

Tout au long du week-end, la maman du petit Ayvin a teasé sur sa nouvelle coupe de cheveux. Elle a surtout fait savoir qu'elle n'était pas convaincue du résultat. "Bon ben je crois que j'ai abusé....!!!!#changementdelook #changementdetet", a-t-elle écrit après quelques coups de ciseaux. De quoi craindre le pire.

"Elle aurait peut-être dû me consulter", a balancé le chroniqueur Benoît Dubois, avant même d'avoir aperçu l'animatrice. Ayem Nour a ensuite fait son entrée, moulée dans une robe noire. Mais ce que tout le monde regardait c'était bien ses cheveux blonds, légèrement ondulés.

"Pas trop choquant ? Ouais je sais, j'ai abusé", a-t-elle déclaré sur le plateau avant de demander l'avis des chroniqueurs. "C'est tendance mais pas très chic", a clashé Benoît. "Je préfère les cheveux longs", s'est contenté d'ajouter Fiona Deshayes. En fin d'émission, Tatiana Laurence a conclu : "Tu as un côté Khloe Kardashian mais encore plus sexy."

Face à ces critiques, la blonde a déclaré que seul l'avis des téléspectateurs comptait. Et justement, ces derniers n'ont pas manqué de donner leur avis sur Twitter. "Cette couleur ne lui va pas du tout à Ayem, je m'attendais à un truc de ouf je suis déçue #MadMag" (...) "C'est quoi ce blond, ça ne te va pas du tout. Peau mat en blonde mdr. Ayem en blonde ça fait nunuche ça lui coupe tout son charme de brunette" (...) "Trop belle Ayem de toute manière c'est toi la bommmmbe bb" (...) "Ayem est juste magnifique avec sa nouvelle coupe : j'adore !!!! #Ayem #lemadmag", peut-on lire. Des avis en effet très partagés.