Ayem Nour bloquée à Los Angeles à cause d'une cure ? L'animatrice s'agace

Ayem Nour est souvent la cible de rumeurs. La dernière en date affirmant qu'elle serait retenue à Los Angeles semble beaucoup l'agacer.

En effet, selon nos confrères de Public, la jolie maman d'Ayvin (1 an et demi) serait retenue sur le sol américain, non pas pour tourner des séquences des Anges 10 (NRJ12) comme annoncé officiellement, mais parce que sa cure d'amincissement aurait été prolongée et que sa santé ne lui permettrait pas de prendre l'avion pour le moment. Des allégations qui ne plaisent pas du tout à Ayem Nour.

"Juste pour info... Je suis bloquée nulle part... Tout va très bien. Dieu merci... Vous êtes pas fatigués de raconter des bêtises sur moi aux gens depuis toutes ces années ??? #trouvezquelquundautre", a-t-elle lâché. Un message qui d'ailleurs été liké et soutenu par son amie Nabilla.

Les internautes aussi ont été rassurés par cette prise de parole. "D'accord, et tu reviens quand dans le Mad Mag ? :/", "Ne les écoute pas Ayem, on t'aime, tu es tellement pétillante. Tu nous manques. Loin des yeux mais près du coeur", "Bon courage Ayem, laisse parler les gens", pouvait-on lire dans les réactions.