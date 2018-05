Ayem Nour brûlée : Elle dévoile sa blessure !

Petite mésaventure pour Ayem Nour. Comme à son habitude, l'ancienne animatrice du Mag (NRJ12) préparait un bon repas pour le dîner. Et, malheur, elle a fini par se brûler avec de l'huile comme elle l'a dévoilé sur Snapchat, lundi 28 mai 2018. "Faire des bricks, se brûler, ne pas en manger, c'est ma vie", a-t-elle écrit avant de dévoiler une photo de son bras bandé.

Un bandage qu'elle portait encore le lendemain. On imagine donc que la brûlure de la belle brune – qui a perdu beaucoup de poids ces derniers mois – n'était pas superficielle. Cela ne l'a en tout cas pas empêchée de continuer à mener sa vie tranquillement.

On a pu la découvrir en train de monter à bord d'un jet privé avec son fils Ayvin (2 ans) ou de manger dans un bon restaurant. Sur Instagram, Ayem Nour a aussi pris le temps de répondre à ses détracteurs qui la critiquent sur son physique ou son mode de vie. "La déferlante de haine sur les réseaux sociaux...Il y a de quoi s'arracher les cheveux... non ?", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle pose en robe décolletée et tire sur sa longue queue de cheval.