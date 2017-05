Ayem Nour clashée sur son poids : "C'est un combat de tous les jours"

Sur Instagram, la maman du petit Ayvin a fait la pub de ces gélules minceur. Et, sans plus attendre, les internautes lui sont tombés dessus... En effet, certains de ses fans ont dénoncé une publicité mensongère.

"Avec tout ce que tu prends comme trucs pour maigrir, on ne voit rien du tout", "Ça n'a pas l'air de fonctionner, publicité mensongère ou pécuniaire ?", "Ayem chérie, cela fait un an et demi que tu nous bassines avec tes ceintures, tes pilules, ton thé, etc., mais tu ne maigris jamais. Donc il y a de quoi se poser des questions", "Elle fait de la pub pour des produits minceur mais sur elle, il n'y a rien qui change", se sont agacés certains.

Mais l'animatrice du Mad Mag de NRJ12 peut compter sur les jolis compliments d'autres internautes : "Tu es déjà très belle", "Ayem, ça ne te sert à rien, tu es belle et magnifique, ne change rien", "Moi personnellement Ayem j'adore tes formes, ne change rien", "Tu es belle, tu n'as pas besoin de ça". De quoi décomplexer la jolie brune...