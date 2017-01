Ayem Nour en froid avec NRJ12 ? Elle réplique sur Twitter

Ayem Nour n'est pas du genre à laisser courir des rumeurs à son sujet.

Ce lundi 2 janvier, la belle animatrice de 28 ans ne sera pas aux commandes du Mad Mag. Pendant un temps, elle laissera sa place à son chroniqueur Aymeric Bonnery. Une absence qui n'a pas manqué d'alimenter les ragots. En effet, les dernières rumeurs disent qu'Ayem Nour est en froid avec NRJ12 et qu'elle pourrait bien perdre son poste, notamment à cause de son impulsivité. Des allégations bien vite démenties par la principale intéressée !

En effet, sur son compte Twitter, la maman d'Ayvin (6 mois) a fermement nié ne plus s'entendre avec les dirigeants de la chaîne de la TNT. Elle n'a pas non plus manqué d'adresser quelques encouragements à Aymeric Bonnery, un peu stressé avant sa grande première en tant qu'animateur du Mad Mag : "@AymericBonnery, tu vas être parfait, j'en suis persuadée..."