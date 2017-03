Ayem Nour et Vincent Miclet : Leur sublime château mis en vente !

Vincent Miclet a pris la décision de se séparer d'un bien précieux, c'est ce qu'annoncent nos confrères de Sud-Ouest.

Son château de Fleurac dans le Périgord, acheté en 2009, abrite de nombreux beaux souvenirs de ses amours avec Ayem Nour (Mad Mag, Secret Story 5). L'homme d'affaires de 52 ans a toutefois décidé de s'en séparer pour la modique somme de 26 millions d'euros. Et pour ce faire, le papa d'Ayvin (8 mois) est passé par l'agence Hempton de Paris, qui qualifie ce bien immobilier de "sublime".

Et on veut bien le croire quand on sait qu'il est doté d'une piste d'hélicoptère, d'une piscine d'une trentaine de mètres de long, d'un bowling et d'une boîte de nuit privés ou encore d'un casino. "C'est vraiment un bien d'exception", assure la courtière chargée de la vente depuis près de six mois. Si aucune publicité sur le sujet n'a été faite avant, c'est tout simplement parce que l'homme d'affaires souhaitait rester discret : "Nous ne le proposons qu'à des clients sérieux. Le propriétaire est très discret et n'a pas envie d'avoir des visites de curieux."

En effet, depuis que sa relation avec Ayem Nour a été révélée au grand jour, sa vie privée est scrutée à la loupe. Si les rumeurs disent qu'ils se sont réconciliés après leur rupture – révélée en novembre dernier –, les principaux intéressés n'ont pas souhaité y réagir. "C'est un jour très important pour moi et très particulier puisqu'il s'agit du jour de naissance du papa de mon fils. (...). Il m'a offert la plus belle chose dans ma vie, mon petit garçon. Je fais un gros bisou à Vincent, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Merci pour tout", a simplement déclaré l'ancienne meilleure amie de Nabilla lors du Mad Mag diffusé le 2 mars dernier, sur NRJ12.