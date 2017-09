Ayem Nour, fière de sa perte de poids estivale : "J'ai perdu 11 kilos"

Depuis la rentrée télé 2017, les téléspectateurs de NRJ12 ont pu constater que la belle Ayem Nour (28 ans), à la tête du Mad Mag, avait perdu beaucoup de poids pendant l'été ! Interrogée par nos confrères de Télé Star à ce sujet, la maman d'Ayvin (1 an et 3 mois) a évoqué ce changement de silhouette...

"J'ai pas fait semblant pendant ma grossesse, j'ai pris 27 kilos. C'était compliqué, le changement physique était énorme. Là, j'ai perdu 11 kilos, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver exactement mon poids d'avant-grossesse mais si j'arrive encore à en perdre quelques-uns, ce serait cool", a commencé à expliquer la jolie brune.

À propos de la méthode employée, Ayem Nour n'a pas caché qu'il n'y avait selon elle pas de secret. Quand on surveille son alimentation et que l'on se remet au sport, la perte de poids est inévitable ! "Je me suis mise au sport, j'ai une bonne alimentation, une meilleure hygiène de vie, j'ai eu plus de repos puisque c'était l'été, ça me permettait de faire des vraies nuits de sommeil. C'est un équilibre. Je m'accorde aussi une journée où je me fais plaisir, donc je ne suis pas frustrée", a-t-elle indiqué avant de se faire plus précise sur son alimentation : "Mes menus au quotidien sont surtout à base de protéines et de légumes à volonté. Pendant une bonne période, j'ai totalement arrêté tout ce qui était féculents, sucres et mauvais gras. Je me fais souvent une journée détox dans la semaine où je ne bois que des jus de légumes."

À l'antenne du Mad Mag jeudi 31 août 2017, Ayem Nour commentait déjà à propos de sa transformation : "On m'a dit : 'Elle porte une gaine, elle a fait une liposuccion...' Ce n'est pas un conseil que je donne parce que ce n'est pas ce que j'ai fait (...) Il faut se faire violence, avoir une bonne alimentation, faire beaucoup de sport. J'ai arrêté le sucre, les féculents..."

