Ayem Nour fière de ses formes : Cambrée dans une robe fendue, elle s'assume !

Depuis qu'elle a retrouvé la ligne, Ayem Nour aime dévoiler sa plastique de rêve sur son compte Instagram. Mardi 17 juillet 2018, l'ancienne animatrice du Mad Mag a encore une fois fait sensation sur la Toile en partageant une nouvelle photo très sexy et sulfureuse. L'ancienne meilleure amie de Nabilla prouve qu'elle est une adepte des robes fendues au niveau du dos en posant de manière très suggestive.

Sans surprises, ce nouveau post a eu l'effet d'une bombe. Si certains internautes ont été séduit et l'ont encensée avec des commentaires tels que "Canon", "C'est l'une des plus belles photos que tu aies faites", "Magnifique", "La perfection", d'autres en revanche ont pointé le côté très osé du cliché : "La honte pour toi", "Tu sais rien faire d'autre ?", "Pas classe du tout", "C'est vulgaire", "Montre ton c** ce sera pareil".

Régulièrement accusée d'avoir recours à Photoshop pour retoucher ses photos, Ayem avait répondu de manière virulente à ses détracteurs : "Je n'ai pas pour habitude de me justifier, surtout pas auprès des cons parce que je trouve que c'est une perte de temps."

Révélée dans l'émission de télé-réalité Secret Story, Ayem était depuis à la tête du Mad Mag sur NRJ12. Malheureusement, faute d'audiences, la jeune maman du petit Ayvin, a dû quitter son poste d'animatrice il y a quelques mois.