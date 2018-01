Ayem Nour froide, Aymeric Bonnery profiteur... Martial Bétirac règle ses comptes

Le 7 octobre 2017, Martial Bétirac découvrait en même temps que tout le monde qu'il était évincé du Mad Mag (NRJ12) et remplacé par son ancienne boss Ayem Nour. Sans surprise, la pilule a eu du mal à passer pour l'ancien candidat de Nouvelle Star.

"Il aurait suffit de me dire : 'On te sens moins à l'aise dans le Mad Mag, on te propose de partir dans un mois et de préparer la suite.' Ça, ça aurait été intelligent", a-t-il confié à nos confrères de Public. Son plus grand regret ? Ne plus travailler aux côtés de Benoît Dubois et Émilie Picch, avec qui il est toujours en contact.

En revanche, il ne regrette pas vraiment Aymeric Bonnery, qu'il a fait entrer sur NRJ12 : "Plus de contact. Je pense qu'il a compris une chose fondamentale de ce métier : s'amouracher des gens importants. Quand j'étais animateur, j'étais son petit prince du PAF. Maintenant, il a trouvé une princesse. Je ne lui en veux pas. Je n'aimerais pas être dans sa situation. Ni animer Game of Clones [une nouvelle émission qui sera bientôt diffusée sur la chaîne, NDLR] d'ailleurs."

Martial Bétirac a ensuite rappelé que l'entente n'était pas au beau fixe avec Ayem : "Elle a eu, à chaque fois, des histoires avec ses coanimateurs ou les chroniqueurs qui ne voulaient pas entrer dans son jeu. Elle adore qu'on la flatte. Mais les courbettes, ce n'est pas mon truc. Ayem avait aussi l'habitude de me balancer des petites piques, et je n'étais pas d'accord avec ça."

Quoi qu'il en soit, son éviction était un mal pour un bien puisque Martial a pu se concentrer sur d'autres projets comme son one-man show En pression. Il est aussi en discussion avec Cyril Hanouna pour éventuellement débarquer sur C8 : "On continue à discuter, on cherche depuis deux ans la bonne formule. J'ai vraiment envie de travaille avec un taulier comme lui. J'ai besoin d'un mec qui me cadre. À NRJ12, on était en roue libre."

En attendant, Martial continue de recevoir le soutien de ses proches. Comme celui de sa petite amie Mathilde, son "coup de foudre" : "Elle me soutient quoi qu'il arrive (...). Son avis compte beaucoup. On s'est rencontrés à Bayonne, à la fin d'un concert que je donnais... et j'ai eu un coup de foudre. Nous sommes ensemble depuis huit ans."

L'intégralité de l'interview de Martial Bétirac est à retrouver dans le magazine Public de ce vendredi 26 janvier 2018.