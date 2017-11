Ayem Nour : Fun et sensuelle avec Benoît Dubois pour la Just Dance World Cup

Mercredi 29 novembre, à 15h50 sur NRJ12, sera diffusée la finale française de Just Dance World Cup. Rendez-vous incontournable de l'eSport grand public, depuis trois ans, ce show rythmé sera présenté par deux figures emblématiques de la chaîne, Ayem Nour et Benoît Dubois.

Lors d'un shooting photo réalisé pour promouvoir l'émission, l'animatrice qui a perdu beaucoup de poids a affiché sa nouvelle silhouette dans un jean gris argenté, top noir et veste noire. Resplendissante au côté de son acolyte qui a dégainé une veste très "Monsieur Loyal" particulièrement colorée, Ayem sera aussi accompagnée de trois prestigieux jurés : la youtubeuse Natoo, Brahim Zaibat, danseur et chorégraphe pour les comédies musicales Les 3 Mousquetaires et Robin des Bois, ainsi que de Mehdi Kerkouche, chorégraphe et danseur notamment sur la tournée de Christine and The Queens.

Après des sélections dans toute la France, huit danseurs se sont qualifiés pour cette finale et s'affronteront pour tenter d'obtenir le titre de champion de France. Cette victoire permettra au gagnant d'accéder à la Finale mondiale qui opposera les dix-huit meilleurs joueurs de la planète dont le champion du monde 2017. Ils seront évalués selon plusieurs critères : le sens artistique, la composition et le respect de la chorégraphie, l'aspect créatif et l'originalité.