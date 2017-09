Ayem Nour incroyablement amincie : Les secrets de sa perte de poids !

Depuis la naissance de son fils Ayvin en juin 2016, Ayem Nour confiait avoir du mal à perdre ses kilos de grossesse. Un peu plus d'un an après son accouchement, l'animatrice du Mad Mag de NRJ12 a dévoilé une silhouette incroyablement amincie à l'antenne de son émission. L'occasion pour la jeune maman d'en dire plus sur cette impressionnante perte de poids.

À l'antenne du Mad Mag sur NRJ12 jeudi 31 août 2017, Ayem Nour répond aux mauvaises langues. "On m'a dit : 'Elle porte une gaine, elle a fait une liposuccion...' Ce n'est pas un conseil que je donne parce que ce n'est pas ce que j'ai fait", confie-t-elle. Et de poursuivre : "Se faire violence, une bonne alimentation, beaucoup de sport. J'ai arrêté le sucre, les féculents et surtout, beaucoup d'amour." Toutefois, la jolie brune de 28 ans s'octroie une fois par semaine quelques plaisirs, une vraie "folie" : "Je commande de tout."

Nos confrères du magazine Public donnent de leur côté plus de précisions sur la perte de poids d'Ayem Nour. D'après leurs informations, l'animatrice a entamé une cure de thalassothérapie à Quiberon, dans le Morbihan, où elle a fait la rencontre d'un diététicien qui l'a aidée à élaborer des menus très équilibrés. Dans l'assiette de l'ex-compagne de Vincent Miclet, du poisson cru et des légumes en petites quantités. En plus de ces repas stricts, Ayem Nour ingurgite un thé détox.

Un régime minceur qui a porté ses fruits, puisque la maman du petit Ayvin affiche désormais une silhouette incroyablement amincie. Elle et semble heureuse et épanouie dans sa nouvelle vie !

Les détails de la perte de poids d'Ayem Nour sont à retrouver dans le magazine Public, actuellement en kiosques.