Ayem Nour insultée par Enora Malagré : Sa réponse sur Twitter !

Au cours de la même émission, Enora Malagré s'en était également prise à Nabilla Benattia. Alors que Cyril Hanouna parlait des récentes mésaventures de la petite amie de Thomas Vergara avec Air France (elle n'a pas pu voyager avec son petit chien Pita et sa valise a été perdue puis cassée !), l'animatrice du Van (CSTAR) a plaisanté : "Ils ont perdu son cerveau aussi !"

Si Nabilla est restée calme en découvrant ces propos, son homme n'a pas tardé à monter au créneau sur Twitter : "Fausse jusqu'au bout des ongles. Elle lèche le cul de tous les débiles actuels qui passent dans les émissions et elle se permet de critiquer encore Nabilla. Ma belle, réfléchis avant de parler et ferme un peu le piège à loup qui te sert de bouche... Je parle bien évidemment de la meuf la plus fausse du paf, Énora Malagré."