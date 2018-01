Ayem Nour : Jet privé, voiture et vêtements de luxe... Sa vie de "millionnaire"

Comme Ayem Nour qui ne semble pas pâtir de l'arrêt du Mad Mag (NRJ12), ses collègues rebondissent. Aymeric Bonnery sera aux commandes de Game of Clones prochainement, et continue de présenter le Rico Show tous les soirs à 23h sur les ondes de NRJ. De son côté, Tatiana Laurence-Delarue animera dès le 1er février l'émission de radio La Baronne et compagnie sur Dynamic Radio tous les jeudis de 21h30 à 00h. La jolie blonde sera accompagnée de son mari Xavier Delarue, Stéphane Jobert et un certain Julien. Benoît Dubois et Émilie Picch ont repris les chemins des studios puisqu'ils tournent de nouveaux épisodes de leur Mad Box, séquence humoristique qui était diffusée dans le Mad Mag.