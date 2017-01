Ayem Nour (Mad Mag), lourdement draguée, se dévoile : "Je suis en couple"

Vendredi 27 janvier, Ayem Nour a fait quelques confidences sur sa vie privée dans le Mad Mag de NRJ12. La jeune maman du petit Ayvin (8 mois), fruit de ses amours passées avec le milliardaire Vincent Miclet, ne serait plus un coeur à prendre !

C'est alors qu'elle recevait Anthony, un candidat très séducteur de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), que l'animatrice de 28 ans a fait cette annonce tandis qu'elle se faisait draguer lourdement par son invité du jour. "Je peux m'asseoir là, à côté de toi ?", lui a tout d'abord demandé le beau gosse, faisant mine de ne pas savoir où se placer sur le plateau. Puis, lorsqu'il est revenu à la charge en assumant concrètement qu'il aurait aimé avoir "plus de visibilité" pour "pécho l'animatrice", Ayem a finalement statué : "Tu sais que l'animatrice ne pécho jamais ? Eh oui, l'animatrice est inaccessible, en plus elle est en couple, avec un enfant et 25 kilos en plus. Donc crois-moi, tu y perdrais au change !"

La question se pose désormais : Ayem Nour est-elle de nouveau en couple avec Vincent Miclet ? A-t-elle trouvé l'amour auprès d'un autre homme ? À suivre...

En attendant d'en dire plus sur sa vie sentimentale, Ayem Nour poursuit sa carrière sur nos petits écrans. Quand elle ne lit pas le prompteur du Mad Mag, la jolie brune donne de la voix pour la bonne cause. Le 30 janvier dernier, sur son compte Instagram, Ayem se dévoilait en effet en pleine session d'enregistrement, en studio, pour un nouveau single de l'association Unissons nos voix.

