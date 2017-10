Ayem Nour, maman comblée : Tendre moment avec son petit Ayvin...

Jeudi 19 octobre 2017, Ayem Nour a publié un tendre cliché sur Instagram. L'animatrice de 28 ans, maman d'un petit Ayvin (16 mois) – fruit de ses amours passées avec l'homme d'affaires Vincent Miclet – a en effet tenu à partager une photo rare d'elle et son fils.

C'est sur son compte personnel de plus en plus suivi – la star du Mad Mag de NRJ12 rassemble pas moins de 800 000 abonnés ! – que la très jolie brune a pris la parole pour crier tout l'amour qu'elle porte à son bambin. "Ma vie <3 <3 <3", a indiqué Ayem en légende d'une photo personnelle, immortalisée sur un manège, sur laquelle elle apparaît tout sourire au côté du petit Ayvin (le visage caché par un émoji coeur).

Bien entendu, les internautes n'ont pas tardé à se manifester pour commenter le tendre cliché. "Magnifique photo mère et fils", "Profite, ils grandissent vite", "Rien de mieux que les moments comme ça", "Vous êtes trop beaux tous les deux", pouvait-on lire parmi les réactions.

Pour rappel, Ayem Nour et Vincent Miclet ne sont plus ensemble. Cependant, pour le bien-être du petit Ayvin, les deux parents ont décidé d'opter pour une garde alternée de ce dernier. L'attaché de presse de l'homme d'affaires de 52 ans déclarait d'ailleurs à Purepeople.com en juillet dernier : "Ayem Nour et Vincent Miclet sont séparés depuis septembre 2016. Ils se sont revus à plusieurs reprises et notamment à Saint-Barthélemy cet hiver, mais uniquement pour le bien et l'équilibre de leur fils. Monsieur Miclet ne retiendra que les bons moments passés pendant ces quatre années, mais ne veut plus que la mère de son fils continue à faire croire qu'il existe encore une relation sentimentale avec elle."