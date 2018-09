Ayem Nour quitte la France : Sa nouvelle vie pour le bonheur de son fils, Ayvin

En cette rentrée 2018, Ayem Nour a décidé de changer de vie et de quitter la France. Ce sont nos confrères de Public qui ont annoncé la grande nouvelle. Selon leurs informations, l'ancienne animatrice du Mad Mag (qui a tiré sa révérence en janvier dernier sur NRJ12) a déposé ses bagages à Marrakech, au Maroc.

Mais pour quelle raison ? Tout simplement, pour le bonheur de son fils, Ayvin (2 ans), qui vient de vivre sa première rentrée. "Son ex, Vincent Miclet, passe le plus clair de son temps à Marrakech et pour le bien-être de leur fils, Ayem a décidé de s'installer là-bas de manière à ce qu'il puisse y avoir une grande alternée entre eux", a confié un proche de l'ex-star de la télé-réalité.

Toujours d'après Public, Vincent Miclet a vu les choses en grand pour l'arrivée de son ex-compagne avec son fils, Ayvin, désormais scolarisé dans une école huppée de Marrakech. "Il va mettre à leur disposition une maison ainsi qu'une voiture avec chauffeur afin qu'Ayem puisse avoir la même liberté qu'elle avait à Paris", ont détaillé nos confrères.

Il faut dire qu'entre Ayem Nour et Vincent Miclet, tout semble aller pour le mieux : "Ils sont désormais en très bons termes. Ils ont mis toutes leurs rancoeurs de côté pour le bonheur et l'équilibre de leur fils, et aujourd'hui tout fonctionne à merveille."

Ayem Nour n'oublie pas l'Hexagone pour autant ! Public a également affirmé que la belle de 29 ans garderait son appartement à Paris "pour faire des allers-retours entre la France et le Maroc".

Un portrait à retrouver dans le nouveau numéro de Public, disponible actuellement en kiosques.