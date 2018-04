Ayem Nour retouchée ? Son agent met les choses au clair !

Depuis qu'elle a perdu ses kilos de grossesse, Ayem Nour n'hésite pas à dévoiler sa silhouette de rêve sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses fans. Toutefois, certains se questionnent quant à l'authenticité des clichés. Nombreux sont ceux à l'accuser de retoucher ses photos. Des allégations qui mettent son agent hors d'elle.

Lors de l'émission Touche pas à mon poste (C8) du vendredi 13 avril, Benjamin Castaldi - qui remplaçait Cyril Hanouna - et les chroniqueurs ont donné leur point de vue sur le sujet. Si la plupart pensait qu'Ayem Nour trichait, Magali Berdah a assuré que ce n'était pas le cas. "Désolée de vous décevoir mais ce n'est absolument pas le cas et j'en ai la preuve, parce qu'Ayem est mon amie. Je dors avec elle, je l'assume. J'étais avec elle il n'y a pas longtemps et je l'ai snapée. Je peux vous montrer les vidéos", a-t-elle déclaré, avant que la production ne lance lesdites vidéos, dans lesquelles on peut apercevoir le ventre plat de la belle brune.

"On ne triche pas sur un Snapchat, il n'y a pas de filtres. (...) Elle fait beaucoup de concessions alimentaires, elle le dit. Elle fait attention à ce qu'elle mange, elle prend des compléments alimentaires. Elle dit bien que ce ne sont pas ces compléments qui lui font perdre du poids mais l'alliance de tout ça. Elle fait du sport et elle a passé un mois et demi en cure de régime", a-t-elle conclu. Une explication qui n'a pas convaincu tout le monde sur le plateau.

Ce qui est certain, c'est que la maman d'Ayvin (1 an et demi) a bel et bien perdu beaucoup de poids. Comme l'a expliqué la fondatrice de Shauna Events, sa cliente et amie a fait une cure d'amincissement à Los Angeles, en début d'année. Elle a suivi un programme de remise en forme avec un coach sportif français. Salle de sport, fitness, jogging et détoxification étaient au menu de son séjour. Réellement désireuse de perdre ses kilos superflus, Ayem Nour s'est donnée corps et âme. Pour preuve, elle consacrait pas moins de huit heures par jour à ce programme. Et elle a bien fait puisque ses efforts ont payé !