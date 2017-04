Ayem Nour révèle pourquoi elle s'est lancée dans la télé-réalité...

Ayem Nour, ex-locataire de la Maison des Secrets de Secret Story 5 (TF1) et actuelle star du Mad Mag sur NRJ12, a toujours voulu exercer le métier d'animatrice. Interrogée par Sonia Devillers dans L'instant M sur France Inter, la maman du petit Ayvin est revenue brièvement sur son parcours et sur la réalisation de son rêve.

D'entrée de jeu, la bombe de 28 ans a avoué qu'elle avait tout d'abord accepté de faire de la télé-réalité pour l'argent. "Pour être très honnête, quand j'ai commencé la télé-­réa­lité, je sortais d'un contexte et d'un schéma fami­lial un petit peu compliqué, et d'un milieu très modeste. Il y avait cette espèce d'in­té­rêt finan­cier et je ne m'en suis jamais cachée", a-t-elle lâché.

Cependant, outre l'intérêt financier, Ayem Nour avait aussi cette envie très forte de devenir animatrice télé. "J'en rêvais, je rêvais de faire du jour­na­lisme. Je ne suis pas passée par le chemin normal de faire des études de jour­na­lisme pendant des années. Secret Story a été pour moi un tremplin. J'ai­mais ça, c'était une adré­na­line, une passion. Je rêvais de deve­nir anima­trice télé. Je regar­dais les anima­trices à la télé, c'était un rêve", s'est-elle rappelée.

