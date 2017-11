Ayem Nour, sa robe décolletée aux NRJ Music Awards : elle réagit avec humour

C'était l'un des sujets les plus commentés du week-end : Ayem Nour et sa robe décolletée aux NRJ Music Awards 2017.

Samedi 4 novembre 2017, l'animatrice de NRJ 12 était à Cannes afin d'assister à la cérémonie de récompenses musicales. Hors de question pour elle de ne pas briller sur le tapis rouge : Ayem Nour a ainsi opté pour une robe dorée très décolletée et transparente, signée Stevens Ishay Couture. Impossible pour les photographes présents de passer à côté de la maman d'Ayvin (1 an) et de ne pas la photographier sous toutes les coutures.

Le souci ? La forme de sa poitrine a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Ayem a donc réagi rapidement sur Instagram en postant un photomontage. On y découvrait une "image" prise par un proche et une autre par un photographe avec en légende "Réalité VS Paparazzi". Et ce lundi 6 novembre 2017, elle est revenue sur le sujet dans le Mad Mag.

"A la base, j'avais un super beau décolleté. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Avec les ombres, les lumières et les photographes, on dirait que j'avais un taco à la place du sein. Comme ça à tout moment, si j'avais faim je pouvais le sortir et manger", a lancé la belle brune de 28 ans. Cette dernière a pu compter sur le soutien de sa chroniqueuse Emilie Picch, également présente : "Ce n'est pas pour te défendre, mais, en vrai, ça ne faisait pas le même effet."

Affaire classée !