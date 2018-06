Ayem Nour sexy en cuir pour surprendre Benjamin Castaldi : L'animateur perturbé

Vendredi 29 juin 2018, Benjamin Castaldi présentait la dernière de La télé même l'été, sur C8. Une émission à laquelle a participé sa femme Aurore Castaldi. Et la chroniqueuse Magali Berdah avait concocté une petite surprise à l'animateur de 48 ans : une chanson personnalisée au cours de laquelle elle a rappelé qu'il a fantasmé sur Ayem Nour à l'époque de sa participation à Secret Story 5 (en 2011).

C'est alors que la maman d'Ayvin (2 ans) a débarqué sur le plateau pour terminer la chanson avec la fondatrice de l'agence Shauna Events. Ayem Nour était divine dans une robe en cuir. Aurore Castaldi n'a pas tardé à les rejoindre, de quoi perturber encore plus Benjamin Castaldi. "Je suis désolé, ce n'était pas prévu. Je suis perturbé. Et j'ai deux micros qui ne me servent à rien dans les mains", a-t-il lancé. De quoi amuser l'équipe sur le plateau.

Benjamin Castaldi a ensuite dévoilé à sa manière les deux candidates de Secret Story qui l'ont fait fantasmer : "Aurore le sait, parmi toutes les candidates de télé-réalité que j'ai reçues dans Secret Story, les deux que j'aurais bien attrapées c'est Ayem - je la trouve magnifique - et Caroline Receveur." Des confidences qui sont loin d'avoir enchanté son épouse.