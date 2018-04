Ayem Nour : Son corps de rêve retouché ? Ses fans crient à l'arnaque !

Lorsqu'elle était enceinte de son fils Ayvin, âgé de 1 an et demi, Ayem Nour avait pris du poids. Des kilos de grossesse qu'elle a eu du mal à perdre. Aujourd'hui, la jolie brune de 29 ans présente une silhouette zéro défaut... ou presque.

Depuis son retour de Los Angeles où elle a été suivie par un coach sportif, l'ex-compagne de l'homme d'affaires Vincent Miclet n'en finit plus d'afficher son corps de rêve sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 11 avril 2018, Ayem Nour s'est dévoilée en crop top et culotte. Ventre ultraplat et grain de peau on ne peut plus lisse, la belle brune a fait réagir.