Ayem Nour : Son fils Ayvin, moqué à cause de ses cheveux, lui vole la vedette...

Mardi 29 mai 2018, Ayem Nour a fait une sacrée découverte. Les photos sur lesquelles elle prend la pose avec son fils Ayvin (2 ans) ont plus de succès que les autres !

C'est dans l'une de ses stories Instagram que l'ex-animatrice du Mad Mag de NRJ12 a désiré partager cette découverte avec ses admirateurs. "Mon fils de dos fait plus de like que moi !", a-t-elle indiqué, faussement indignée en commentaire, d'une photo en noir et blanc de son compte sur laquelle on voyait le duo prêt à embarquer dans un avion privé. On pouvait aussi effectivement constater que le cliché avait déjà fédéré plus de 80 000 likes en moins de 24 heures... Tout de même !

Ce cliché, Ayem Nour l'avait publié à l'occasion de la fête des Mères et ne se doutait apparemment pas du succès qu'il rencontrerait. "Ma 2e fête des Mères avec l'homme de ma vie #maplusgrandereussite #fetedesmamans #mylove #maplusbellefete #ayvinetmoi #lamourdemavie", avait-elle indiqué en légende du cliché. Celui-ci avait également attiré de nombreux messages, certains ayant la bêtise de s'offusquer de la coupe de cheveux du jeune garçonnet. "Coupe ses cheveux, on dirait un fille de dos", "Pourquoi ne pas lui couper les cheveux ?", "Mais c'est une petite ou un petit ?", "Elle avait pas un garçon, elle ?? Je ne comprends plus rien", pouvait-on lire dès les premières (tristes) réactions.

Pour rappel, Ayvin est né des amours passées entre Ayem Nour et l'homme d'affaires Vincent Miclet.