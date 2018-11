Ayem Nour : Son gros salaire pour les placements de produits dévoilé

Comme de nombreux influenceurs, Ayem Nour fait des placements de produits afin de gagner un peu mieux sa vie. Et, lors de sa venue dans l'émission média de CNews ce vendredi 2 novembre 2018, la belle brune de 29 ans a admis que cela lui rapportait beaucoup d'argent.

"C'est bien payé. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire", a-t-elle tout d'abord timidement confié. Mais, face à l'insistance de l'animateur, la maman d'Ayvin (2 ans, né de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet) en a dit un peu plus : "C'est payé plusieurs dizaines de milliers d'euros." Et de préciser que c'était payé un peu plus de 70 000 euros.

Si elle n'a pas nié faire des placements de produits pour faire de l'argent, Ayem Nour s'est défendue de promouvoir tout et n'importe quoi : "Anaca 3 par exemple, ça a été des produits que j'ai utilisés une année complète. C'est une marque de compléments alimentaires qui m'a accompagnée tout au long de ma perte de poids donc je sais de quoi je parle."