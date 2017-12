Ayem Nour, son salaire diminué ? Coup dur pour l'animatrice

Rien ne va plus pour le Mad Mag de NRJ12. Nos confrères de Public ont indiqué que l'avenir de l'émission, faute de bonnes audiences, serait menacé. Et, afin d'éviter une suppression du programme, la chaîne aurait baissé les salaires de ses deux animateurs Ayem Nour et Aymeric Bonnery. Une information confirmée ce vendredi 8 décembre 2017 par nos confrères de Télé Star.

Si Public annonçait des baisses de salaires – de 9 000 à 7 500 euros pour la maman du petit Ayvin et de 7 000 à 5 500 euros pour son acolyte –, Télé Star avance d'autres chiffres. D'après leurs informations, Ayem Nour était en réalité payée 15 000 euros. Avec cette baisse, elle toucherait alors 11 000 euros. Le salaire d'Aymeric Bonnery, qui touchait quant à lui 8 000 euros, tomberait à 6 000 euros.

Les chroniqueurs de la bande, Andréas Kastrinos, Tatiana Laurens, Julien Castaldi et Fiona Deshayes, percevraient quant à eux 500 euros par mois pour leurs interventions. Contactée par nos confrères, la chaîne assure que "tout va bien" et surtout que "tout le monde sera bien là à la rentrée". Affaire à suivre...