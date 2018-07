Ayem Nour sublime sirène en bikini : Son corps de rêve retrouvé fait sensation

La belle Ayem Nour a dévoilé une jolie publication ce 24 juillet 2018.

En effet, la ravissante maman d'Ayvin (2 ans) et ex-animatrice sur NRJ12 a décidé de se dévoiler de nouveau en bikini, allongée sur une plage de sable fin, en Corse. "Apprenez à être plus fort que la critique... Si elle est positive, réjouissez-vous. Si elle est négative, améliorez-vous. Si elle est méchante et gratuite, ignorez-la", a commenté l'ex-candidate de Secret Story 5 (TF1) en légende de sa photo très sexy, sans oublier d'ajouter les traditionnels hashtags #Ayem #AyemwhatAyem et #AyemNour.

Ravis de découvrir ce cliché empreint d'une grande sensualité, les fans de la belle brune de 29 ans ont été prompts à donner leur avis sur cette publication mettant également en avant le décolleté de la belle. "Vous êtes magnifique", "Très belle sirène", "Ayem, tu as vraiment tout pour plaire !", "Toujours aussi ravissante... et en plus bien bronzée !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Deux jours plus tôt, c'était déjà en bikini à la plage que la maman d'Ayvin – fruit de ses amours passées avec l'homme d'affaires Vincent Miclet – prenait la parole pour s'adresser à ses nombreux haters. "Ceux qui parlent derrière mon dos, mon cul les contemple. Francis Picabia", citait-elle en légende d'une photo d'elle de dos.