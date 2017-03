Ayem Nour très amie avec Isabelle Balkany : "L'aspect justice ne me regarde pas"

Il y a un peu plus d'un an, Ayem Nour (28 ans) surprenait tout le monde sur Twitter en dévoilant son amitié inattendue avec Isabelle Balkany (69 ans), l'adjointe et épouse du maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany.

Interrogée à ce sujet par Mouloud Achour dans Le Gros Journal mercredi 29 mars, Ayem Nour a tout d'abord commenté : "Moi, quand je suis amie avec quelqu'un, je ne juge que l'aspect humain. Ce qui s'est passé avant, ça ne me regarde pas. C'est une femme qui est adorable, qui est très maternelle."

Et de poursuivre sur les coulisses de leur rencontre : "Je l'ai rencontrée, c'était un concours de circonstances. Son fils travaillait à l'époque sur NRJ12, il produisait une émission de poker, donc on s'est retrouvées comme ça par le plus grand des hasards un soir à un dîner. C'est comme ça, ça s'explique pas, ça a 'fité' entre nous. Moi parce que parfois je peux être un peu plus mature sur certains sujets et elle parce qu'elle a un côté très jeune, très fêtarde et vraiment très bonne vivante. Tout l'aspect justice et tout, moi je me mêle pas de ça, ça ne me regarde pas."

Interrogée l'an dernier par Gala à propos de cette amitié, la maman du petit Ayvin (8 mois) racontait déjà : "J'adore Isabelle. Tout s'est fait par hasard, le destin a fait que l'on s'est rencon­trées. On a eu une affec­tion toute parti­cu­lière l'une envers l'autre. Ça peut paraître fou parce que l'on n'est pas du tout issues du même domaine, mais quand on se voit ou que l'on partage un dîner, nos métiers respec­tifs ne rentrent pas en compte. Elle a sa vie profes­sion­nelle, j'ai la mienne. C'est simple­ment deux femmes qui se rencontrent. Toutes les deux, on a beau­coup d'hu­mour. On rigole beau­coup. Il y a une alchi­mie et une compli­cité que je n'ex­plique pas."

