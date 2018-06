Ayem présente son papa pour la première fois !

Le 7 juin 2018, Ayem Nour a célébré un grand événement : l'anniversaire de son fils Ayvin. Pour les 2 ans de son bout de chou, la jolie brune de 29 ans a vu les choses en grand et a organisé une incroyable fête entourée de ses proches. D'ailleurs, elle a profité de cette belle occasion pour présenter son père !

C'est sur son compte Snapchat qu'Ayem Nour a montré pour la première fois son papa. Très complice, le duo se câlinait et se chamailler sous les yeux de Magali Berdah (qui tenait le smartphone). La directrice de Shauna Events n'a pas hésité à demander au grand-père d'Ayvin s'il était fier de sa fille. Bien évidemment, ce dernier a rapidement acquiescé.

En plus de son papa et de Magali Berdah, Ayem Nour était très bien entourée. En effet, Benoît Dubois, Fiona Deshayes et Kastros, ses anciens camarades du Mad Mag (NRJ12) avaient fait le déplacement. Et ce n'est pas tout, la maman d'Ayvin avait fait venir des poneys, de quoi rendre cet anniversaire inoubliable !