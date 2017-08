Aymeric Bonnery animera sa propre émission sur NRJ12

Aymeric Bonnery est-il une étoile montante du PAF ? De ses débuts dans Secret Story sur TF1 à la présentation de son émission Le Rico Show sur les ondes de la radio NRJ, le jeune homme a fait du chemin... et il n'est pas prêt de s'arrêter là.

Dans le Mad Mag présenté par Ayem Nour ce jeudi 31 août 2017, l'ex-petit ami de Leila Ben Khalifa a annoncé qu'un nouveau programme de dating arriverait très prochainement à l'antenne... et il en serait le présentateur.

Game of Clones est une émission d'origine britannique au programme simple : un ancien candidat de télé-réalité rencontrera huit prétendantes, huit "sosies" qui se correspondent physiquement, afin de trouver l'amour.

Aymeric Bonnery assure qu'il "travaille dur avec les équipes afin de trouver huit Madonna" si un prétendant souhaite ce physique-là. L'animateur dévoile également que les équipes "cherchent même à l'étranger" des "clones" afin que l'expérience soit plus vraie, "plus importante."

Mais la rentrée sur NRJ12 ne s'arrête pas là. En plus de cette annonce, un certain Benjamin Machet qu'on a notamment pu voir dans Les Anges de la télé-réalité 5 et 6 a dévoilé aux téléspectateurs qu'il partait "dès mercredi" en direction d'une destination paradisiaque afin de rejoindre les équipes de Friends Trip 4. Le beau blond, papa d'un petit Tao (2 ans) sera l'animateur du programme.