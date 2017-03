Aymeric Bonnery au lit avec Benoît Dubois : Son incroyable révélation !

Aymeric Bonnery a lâché une bombe dans le Mad Mag (NRJ12), lundi 13 mars 2017.

Exceptionnellement, Cyril Hanouna a pris les commandes de l'émission à la place d'Ayem Nour. Et l'animateur de Touche pas à mon poste a réussi à obtenir des confidences auxquelles personne ne s'attendait. Lors de la séquence vérité intitulée La question tue, Baba a demandé à Aymeric Bonnery s'il avait déjà flirté avec un membre de l'équipe du Mad Mag. L'occasion de découvrir qu'il avait eu une aventure... avec Benoît Dubois.

"J'en suis pas fier... Personne ne le sait ! En rentrant de soirée, un pote m'a proposé de dormir chez lui. Entre-temps, la copine avec qui j'étais est partie. Et au petit matin, je me suis retrouvé avec un doux blondinet...", a-t-il confié, faisant allusion au gagnant de Secret Story 4. Et Benoît Dubois d'ajouter : "Il n'y a pas eu un petit bisou... Il y a eu plus !" Le jeune homme a toutefois rapidement précisé qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. Une anecdote qui a abasourdi tout le monde sur le plateau et sur les réseaux sociaux.

Cyril Hanouna a également obtenu des confidences de Loana au cours de l'émission. La gagnante de Loft Story a révélé être de nouveau en couple : "Je suis heureuse parce que j'ai rencontré un homme merveilleux. C'est mon petit rayon de soleil. Je l'ai rencontré lors d'un événement à but caritatif, à Lyon. Il me fait rire et il est aussi beau intérieurement qu'extérieurement. Donc je voulais faire un petit bisou à mon petit rayon de soleil." Elle a toutefois préféré taire le nom de l'heureux élu qui fait actuellement battre son coeur.