Aymeric Bonnery (Mad Mag), son violent accident : "Mon amie est mal-en-point"

Samedi 21 janvier, Aymeric Bonnery apprenait à ses nombreux abonnés Twitter qu'il venait d'être la victime d'un très gros accident de la route.

"Un abruti ivre m'a percuté dans une course poursuite à +80 km/h avec la police, à l'arrêt au feu ! Quelques bobos mais ça va ! #StopAlcoolAuVolant", avait renseigné Aymeric à ses abonnés. Le chroniqueur du Mad Mag (NRJ12) avait même posté une photo du véhicule du chauffard sacrément amoché, témoignant de la violence du choc.

Quarante-huit heures après l'accident de voiture, l'ex-participant à Secret Story 8 est revenu sur cette mésaventure en direct sur le plateau du Mad Mag. "Il était 1h40 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Je suis arrêté à un feu, il y a un véhicule devant moi et là dans le rétro je vois trois gyrophares et à ce moment-là je comprends que c'est des policiers qui poursuivent une voiture", a-t-il tout d'abord expliqué lundi alors qu'il s'exprimait avec une minerve autour du cou. Et de poursuivre son récit face à Ayem Nour : "Je comprends que le choc est inévitable puisqu'il y a une voiture à côté, donc c'est soit elle soit moi. Je dis à la jeune fille qui est à côté de moi, une amie, 'accroche-toi parce qu'à mon avis on va nous percuter'. On était sur un pont, j'avais qu'une peur, c'est qu'il nous percute, qu'on bascule sur le périphérique et qu'on fasse une chute de dix mètres. Donc j'avais volontairement braqué les roues sur la droite pour essayer de compenser comme je pouvais."

Si Aymeric Bonnery garde quelques séquelles du choc (d'où sa minerve), son amie a eu moins de chance que lui. "C'est surtout mon amie, que j'embrasse fort, qui a des séquelles, elle a un mois d'invalidité, elle peut pas travailler, elle est mal-en-point. Je l'embrasse et j'irai la voir à l'hôpital après l'émission", a-t-il finalement lâché, l'air inquiet.

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement à tous les deux.