Ayo maman pour la 3e fois : La chanteuse poste une adorable photo avec son bébé

C'est en 2013 qu'Ayo a sorti son dernier album, Ticket to the World, sur lequel figurent les singles Who et Fire. Pour ce dernier, elle avait fait une version en duo avec Youssoupha. En 2015, l'artiste allemande d'origines tzigane roumaine et nigériane a d'ailleurs rappé en anglais sur le titre Love Musik avec lui. L'an dernier, on pouvait la voir sur le premier titre de Féfé, Naiga.