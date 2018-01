Aziz Ansari (Master of None) accusé d'agression sexuelle, ses SMS exposés

"Hey Aziz. (...) La nuit dernière était peut-être bien pour toi, mais ce n'était pas le cas pour moi. (...) Tu aurais dû comprendre que je n'étais pas à l'aise. (...) Tu forçais ma main sur ton pénis continuellement. Rien n'a changé après que je t'aie dit que je voulais qu'on ralentisse. Cela t'a peut-être semblé OK. Mais je n'étais pas bien du tout. J'y ai repensé toute la journée et je réalise que ça m'a affectée. Je veux être certaine que tu comprennes cela pour que la prochaine n'ait pas à pleurer en rentrant chez elle", a-t-elle écrit. Une confession qui n'est pas restée sans réponse de la part de l'acteur. "Je suis tellement triste d'entendre ça. Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a jamais été mon intention de te faire sentir comme tu le décris, toi ou quiconque. Clairement, j'ai mal interprété les choses sur le moment et je suis sincèrement désolé", avait répondu le principal concerné.

J'ai été surpris et inquiet

À la suite de la publication du récit de la jeune femme, Aziz Ansari s'est exprimé par le biais d'un communiqué officiel, arguant que toute activité sexuelle était "totalement consentie". "Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'elle disant que, même si 'ça semblait avoir été OK', à la réflexion, elle se sentait mal à l'aise. C'est vrai que tout m'a paru OK, donc quand j'ai entendu que ce n'était pas le cas pour elle, j'ai été surpris et inquiet", a-t-il déclaré. Il a précisé avoir répondu en privé à la jeune fille et a également apporté son soutien au mouvement Time's Up, fondé par femmes contre le harcèlement sexuel après les accusations survenues en octobre 2017 contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein.