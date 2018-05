B Demi-Mondaine (The Voice 7) éliminée : Son incroyable projet !

B Demi-Mondaine a clairement marqué la saison 7 de The Voice (TF1). Dès le début de la compétition, elle a séduit les coachs avec ses interprétations puissantes et émouvantes, ainsi que le public. Un talent qui l'a menée jusqu'en demi-finale, face à Maëlle. Elle a interprété The Show Must Go On en sol, puis I Put A Spell On You avec sa concurrente. L'aventure s'est malheureusement terminée pour la belle blonde, samedi 5 mai 2018. Toutefois, elle a déjà un nouveau projet comme l'a annoncé l'animateur Nikos Aliagas, en direct.

L'ancien Talent de Zazie a en effet été repéré... par Jean-Paul Gaultier. Le célèbre couturier français lui a proposé de monter sur la scène des Folies Bergères début octobre pour son Fashion Freak Show. Elle y interprétera plusieurs personnages qui ont marqué sa vie et sera entourée d'une quinzaine d'artistes.

Avec ce show, Jean-Paul Gaultier souhaite rendre un bel hommage à toutes les personnes qui l'ont inspiré tout au long de sa carrière. Un spectacle d'une durée de 2h30 mêlant défilé et revue qui promet d'être haut en couleurs.