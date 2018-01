Babette de Rozières face au racisme dans les médias : "On m'a tabassée..."

Babette de Rozières, ancienne chroniqueuse culinaire dans C à vous (France 5), a déjà dû affronter le racisme sous sa pire forme : celle de la violence physique.

C'est alors qu'elle était invitée sur CNews ce 5 janvier 2018 peu avant midi que la chef cuisinier et conseillère régionale d'Île-de-France, âgée de 70 ans, a raconté ce qu'elle a vécu à Paris en 1978. "J'ai été tabassée dans un ascenseur. Je m'en rappelle, j'étais à la Maison de la Radio, à l'époque il y avait une agence de voyage au rez-de-chaussée, je descends pour m'acheter un billet pour partir aux Antilles, l'ascenseur arrive malencontreusement au sous-sol et je me suis fait tabasser par quelqu'un. Je ne sais pas qui. Et en me traitant de tous les noms. L'ascenseur est remonté et on m'a trouvé couchée dedans. Donc j'ai subi vraiment le racisme", a-t-elle raconté.

Egalement invitée à commenter un nouveau rapport du CSA indiquant que la représentativité des "personnes non blanches" à la télévision s'était améliorée l'an dernier, Babette de Rozières a réagi en indiquant que le racisme était évidemment présent dans les médias français : "Quand je suis arrivée à la télévision, c'était une catastrophe parce qu'à l'époque on ne s'attendait pas à voir une black débarquer. Il a fallu me supporter parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire mais j'ai subi vraiment de très près le racisme. A la télévision. Des gens m'appelaient 'Y'a bon Banania' quand j'arrivais le matin. C'était à ce point-là !", s'est-elle souvenue.

