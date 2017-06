Depuis le début de son tournage, l'émission The Bache­lor in Para­dise – un dérivé du Bachelor US – fait énormément parler d'elle... Une agression sexuelle sur le tournage serait en cause.

Dans ce nouveau programme américain, où d'anciens participants du speed dating se retrouvent dans une villa à Puerto Vallarta, au Mexique, un dérapage entre deux participants ferait débat outre-Atlantique. Après une soirée plus qu'arrosée, Corinne Olympios et DeMario Jackson se sont rapprochés face caméra et n'auraient pas hésité à aller beaucoup plus loin d'après les informations exclusives de nos confrères de TMZ.

Comme dans toutes les émissions de dating, le duo se serait d'abord tourné autour. Selon DeMario Jackson, la belle blonde l'aurait également dragué dans un bar de la ville, lui aurait sauté sur les genoux et se serait frottée contre lui. Corinne lui aurait ensuite proposé de faire plus ample connaissance dans la piscine de la villa du programme... Et tout ceci face caméra.

La température était à son maximum : une fois déshabillé, le tandem se serait – beaucoup trop – caressé, oubliant que tout était filmé. Dans sa déclaration à nos confrères, DeMa­rio Jack­son assure que la candidate aurait planté son sexe devant son visage et qu'il "n'avait pas été capable d'al­ler plus loin parce [qu'il était] trop ivre." Mais les images parleraient d'elles-mêmes et le couple serait allé bien plus loin... alors même que Corinne Olympios semblait inconsciente !

Choquée, la production a convoqué les deux candidats. Elle a interrompu le tournage le temps qu'une enquête soit mené afin de déterminer si, oui ou non, les deux jeunes gens étaient bien consentants. "C'est une situa­tion incroya­ble­ment compliquée. Le show met en avant l'im­por­tance capi­tale du consen­te­ment et il semble­rait qu'un acte ait été imposé sans qu'un consen­te­ment appro­prié n'ait été donné. Tout le monde veut s'as­su­rer que les parties concer­nées vont bien. Tant menta­le­ment que physique­ment", a même expliqué un membre de la production à nos confrères de People.

Vivement la suite des événements...