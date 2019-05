Bachelor : Une ex-candidate a accouché de son premier enfant

"C'est lors de la plus belle fête sur la plus belle plage du monde que j'ai rencontré ton papa, il était accompagné de ton parrain et moi de ta marraine, on a rit on a dansé, on s'est aimé à la seconde où l'on s'est vu. Et maintenant tu es là et tu embellie ma vie, quel bonheur et quel privilège que d'être ta maman", a-t-elle écrit. Et de poursuivre, témoignant tout son amour à son bébé : "Je t'aime pour l'éternité et par dessus tout ma princesse, tu es le bébé de l'amour, tu es le nôtre, #MiniBenji #MiniLolo #MiniNou Jackie, Elina Demaiziere."

Rappelons qu'après avoir tenté sa chance auprès de Gian Marco, le Bachelor, Laurie Marquet avait participé aux Princes et Princesses de l'amour. La jeune femme s'était présentée comme bisexuelle et avait vécu une histoire d'amour avec Laury. Finalement, entre elles ça n'a pas duré et, aujourd'hui, Laurie Marquet a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Benjamin Demaizière, 44 ans, désormais devenu le papa de sa fille !

Toutes nos félicitations à Laurie Marquet !