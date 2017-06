Bachelor US, dérapage sexuel : Les rapports intimes sous surveillance

L'émission The Bache­lor in Para­dise – un dérivé du Bachelor US – crée la polémique continuellement. Après une agression sexuelle sur le tournage et de nombreuses polémiques au cours des semaines passées, la production a décidé de prendre des mesures drastiques afin qu'aucun autre dérapage ne se produise.

Après une soirée plus qu'arrosée, Corinne Olympios et DeMario Jackson s'étaient rapprochés face caméra et n'auraient pas hésité à aller beaucoup plus loin d'après les informations exclusives de nos confrères de TMZ le 13 juin dernier. Choquée, la production avait convoqué les deux candidats afin d'interrompre le tournage le temps qu'une enquête soit menée afin de déterminer si, oui ou non, les deux jeunes gens étaient bien consentants.

Depuis, la produc­tion a fina­le­ment conclu que les deux parti­ci­pants étaient bel et bien consen­tants au moment des faits : le tournage devrait donc reprendre incessamment, mais à certaines conditions.

Désormais, toujours d'après les informations de TMZ, l'alcool serait dorénavant limité à deux verres par heure afin d'éviter tout autre dérapage. Mais ce n'est pas tout, les participants devront également demander la permission à la production afin de se rendre dans la boom boom room, une pièce où les candidats qui souhaitent passer une nuit coquine pourront le faire, et ce à l'abri des regards.

Pas de câlin sans la bénédiction de la production !