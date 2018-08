Backstreet Boys : 14 blessés à leur concert !

Alors qu'ils devaient chanter près d'un casino de Thackerville, dans l'état américain de l'Oklahoma, les Backstreet Boys ont finalement été obligés d'annuler la représentation. La raison ? Un violent orage ayant fait s'effondrer une structure en métal.

Alors que des vents de 130km/h balayaient le site où se tenait le concert en plein air, une structure métallique à l'entrée des lieux a cédé et a fait pas moins de 14 blessés ! Tous ont été transportés à l'hôpital. "Nous ne voulons jamais mettre nos fans en danger et avec le temps de ce soir et les dégâts causés plus tôt, nous avons décidé d'annuler le spectacle et nous tenterons de le reporter. La chose la plus importante est que tout le monde rentre à la maison en toute sécurité et nous nous reverrons très bientôt !", a écrit le groupe sur les réseaux sociaux.

Les Backstreet Boys, à qui on doit le tube planétaire Everybody, seront cependant sur la scène des Video Music Awards, le lundi 20 août, à New York. Le groupe, composé de Brian Littrell, Nick Carter (accusé de viol), Kevin Richardson, Howie Dorough, et A. J. McLean, sera en résidence à Las Vegas dès le 24 octobre prochain.

Thomas Montet