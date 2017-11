Bal des Débutantes 2017 : La fille de Reese Witherspoon, Ava, magnifique !

Ce samedi 25 novembre s'est tenu l'incontournable et raffiné Bal des débutantes. Un événement qui marque l'entrée dans le monde de jeunes personnalités, enfants de personnalités influentes qui font partie du gotha. Le rendez-vous a eu lieu au palace du Peninsula de Paris et il s'est déroulé bien évidemment sous le signe de l'élégance et en présence de Stéphane Bern. Vêtue de superbes robes de bal, les débutantes, âgées entre 16 et 22 ans, ont fait tourner les têtes !

Initié en Angleterre et repris en France, le Bal des débutantes se déroule à Paris depuis la fin des années 1950, avec une pause entre mai 68 et les années 1970-80. Ophélie Renouard, qui a fait revivre le concept en 1992, a confié à RTL : "Son but est de récolter des fonds pour deux associations caritatives venant en aide aux jeunes filles."

Parmi les demoiselles, se distingue Ava Philippe, fille de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe, qu'on a d'ailleurs pu voir se promener dans Paris avec sa mère et son beau-père. C'est au bras du jeune maharadja de Jaipur Padmanabh Singh que la fille de la star de Big Little Lies a fait la fierté de sa maman, à qui elle ressemble tant, dans une tenue signée Giambattista Valli Haute Couture.

Enfant de stars hollywoodiennes, elle succède aux filles de Sylvester Stallone ou à celles de Bruce Willis qui ont eu aussi l'occasion de participer à ce prestigieux bal les années précédentes. On citera aussi la présence parmi les débutantes de Jeanne Malle, petite-nièce du réalisateur Louis Malle et fille d'un éditeur de parfum.

Parmi la gent masculine, se trouvait Giacomo Belmondo, qui n'est autre que le petit-fils de l'icône du cinéma français. Accompagné de ses parents le pilote et réalisateur Paul et la chef Luana Belmondo, le jeune homme de 19 ans a fait excellente figure au bras de la débutante Alice Ho (habillée par Christian Dior Haute Couture). De quoi ravir sa maman, qui a posté sur Instagram de magnifiques photos de son plus jeune enfant.