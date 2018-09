Balance ton post : Le salaire des chroniqueurs de Cyril Hanouna révélé

C'est le Jour J pour Cyril Hanouna ! Déjà à la tête de Touche pas à mon poste, l'animateur de 43 ans va lancer son talk show baptisé Balance ton post ! sur C8 dès 23h10. Pour ce programme inédit qui abordera l'actualité d'une façon divertissante, Baba a vu les choses en grand et s'est entouré d'une nouvelle bande de chroniqueurs, qui recevront un cachet plus ou moins important selon un critère bien spécial.

Ce sont nos confrères du Parisien qui ont révélé le salaire des nouveaux acolytes de Cyril Hanouna. D'après leurs informations, chaque chroniqueur "sera rétribué entre 250 euros et 1500 euros par émission selon sa notoriété". Cyril Hanouna commentera divers sujets en compagnie de douze hommes et de trois femmes. Et ici, exit Isabelle Morini-Bosc ou encore Jean-Michel Maire, seuls Christine Kelly, Agathe Auproux et Louis Morin, visages de TPMP, intégreront la bande de Balance ton post !.

Les téléspectateurs de C8 retrouveront également l'animateur Éric Naulleau, le rappeur Doc Gynéco, le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, le journaliste Eric Revel, le rappeur Ramous, le journaliste hip-hop Mehdi Maïzi, l'expert de l'emploi Albert Batihe ou encore le politique Karim Zéribi. Alors qu'il avait encore sa place autour de la table de Baba, Bertrand Chameroy a décidé de quitter l'émission. Il sera remplacé par le journaliste André Bercoff.